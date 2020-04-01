В Белоруссии временно запретили повышать цены на товары и услуги более чем на 0,5% в месяц

МИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Белоруссии обязало органы госуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не допускать повышения цен и тарифов на товары и услуги более чем на 0,5% ежемесячно. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Совета министров со ссылкой на постановление.

"Минстройархитектуры, Минздраву, Минлесхозу, Минпрому, Минсельхозпроду, "Беллегпрому", "Беллесбумпрому", "Белгоспищепрому", "Белнефтехиму", другим республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому необходимо не допускать роста отпускных цен и тарифов на товары и услуги, оказываемые подчиненными организациями, выше 0,5% ежемесячно", - отметили в пресс-службе.

Этим госорганизациям также поручено обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка. "Юрлицам всех форм собственности и ИП, осуществляющим производство, ввоз и реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающим услуги, также следует не допускать повышения цен и тарифов выше 0,5% ежемесячно", - заявили в правительстве.

Там уточнили, что повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров. Правительство поручило Министерству антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому контролировать выполнение постановления и соблюдение ассортиментного перечня товаров субъектами торговли. Данное решение Совмина Белоруссии будет действовать до 30 июня текущего года.