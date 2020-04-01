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ОНФ попросит Мишустина оценить целесообразность закупки таможней сувениров на 2 млн руб.

Тендер был объявлен 31 марта

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены попросить главу правительства оценить целесообразность закупки сувениров на 2 млн руб. Центральной базовой таможней. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба движения.

"Эксперты Бюро расследований ОНФ обнаружили закупку сувенирной продукции для Центральной базовой таможни (Москва) на общую сумму почти 2 млн руб. Они обратятся к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой оценить целесообразность данной закупки в кризисной экономической ситуации и отменить этот тендер", - говорится в сообщении.

По данным ОНФ, таможня намерена закупить сувениры "с художественной обработкой металла: 16 икорниц на сумму более 300 тыс. руб., 30 кубков на сумму более 700 тыс. руб. и 20 наградных ковшей на сумму почти 1 млн руб.".

"Центральная базовая таможня - это специализированная обеспечивающая организация, непосредственно подчиненная Федеральной таможенной службе России. Закупка была объявлена 31 марта, то есть в тот момент, когда страна стала переживать действительно весьма трудный период, связанный с пандемией коронавирусной инфекции и повышенными социальными расходами государства", - заявил координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияГетта, Антон Александрович
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