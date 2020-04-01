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В Великобритании начал действовать цифровой налог

Налог на цифровые услуги составляет 2% на прибыль, полученную от британских пользователей социальных сетей, поисковых служб и торговых онлайн-платформ

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Цифровой налог, нацеленный в первую очередь на американских технологических гигантов, включая Amazon, Google и Facebook, начал действовать со среды на территории Великобритании. О введении с 1 апреля нового сбора информировала Королевская налогово-таможенная служба.

"Налог на цифровые услуги составляет 2% на прибыль, полученную от британских пользователей социальных сетей, поисковых служб и торговых онлайн-платформ", - говорится в коммюнике. Поясняется, что указанным налогом будет облагаться прибыль свыше £500 млн ($615 млн) от деятельности во всем мире и на сумму свыше £25 млн фунтов ($31 млн) от деятельности на рынке Соединенного Королевства.

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По оценкам газеты Financial Times, правительство рассчитывает при помощи этого налога привлекать в бюджет около £500 млн в год. В основе идеи введения сбора лежала идея о том, что налогообложение интернет-гигантов должно осуществляться исходя из того, в каких странах эти корпорации получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы.

В июле 2019 года во Франции был принят законопроект о налогообложении компаний, предоставляющих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 100% на импорт французских вин. В итоге в январе было объявлено, что взимание данного налога было приостановлено до конца 2020 года.

В этой связи эксперты в Великобритании высказывали опасение, что введение подобного сбора может вызвать ответную реакцию Вашингтона. Среди возможных шагов США называлось ужесточение позиции по заключению соглашения о свободной торговле, которое Лондон называет одним из приоритетов в свете выхода королевства из состава ЕС. Однако британский Минфин указывал на то, что не откажется от своих планов и что налог будет временными, пока этот вопрос не будет регулироваться международными соглашениями.

О доходах интернет-гигантов

Компания Facebook в 2017 году уплатила в Великобритании налогов лишь на £7,4 млн ($9 млн по текущему курсу), тогда как его доходы от деятельности в стране составили £1,3 млрд ($1,6 млрд). Ее прибыль должна была превысить полмиллиарда фунтов, но £444 млн ($545 млн) в отчете компании было списано на "административные расходы", сущность которых публично не раскрывается. В результате налогооблагаемая прибыль компании составила лишь £62,7 млн ($77 млн). Кроме того, компании удалось получить налоговые льготы на £8,4 млн ($10,3 млн) за счет того, что она выдавала сотрудникам премиальные своими акциями. К этой уловке регулярно прибегает и Amazon, и многие другие действующие в Великобритании фирмы, но именно успешные глобальные компании, чьи акции стабильно растут в цене, получают от нее наибольшую выгоду.

Издержки цифровой экономики, к которым еще только пытаются адаптировать налоговые законодательства большинства стран, также позволяют глобальным компаниями минимизировать налоги, регистрируя подразделения по всему земному шару, и платя основную часть налогов там, где налоговый режим является наиболее благоприятным. "Перераспределение прибылей" происходит преимущественно за счет роялти, которые подразделения выплачивают головному офису, который и платит налоги "за всех" на льготных условиях. Так, в Европе Apple получила выгодные для себе условия от Ирландии, а Amazon - от Люксембурга.

Еще одно преимущество технологических гигантов в том, что их основными конкурентами часто выступают компании как с более традиционной моделью бизнеса, так и более глубоко укорененные в экономику конкретного региона. Та же Amazon, на которую приходится треть всего британского рынка электронной коммерции, конкурирует в основном с американской же Ebay и основными британскими торговыми сетями. Среди них Tesco, Argos, которая принадлежит ретейлеру Sainsbury's, Marks&Spencer, John Lewis и Debenhams, "обремененные" многочисленными физическими магазинами, а значит и сопутствующими расходами, и лишенные возможности платить налоги в Люксембурге или на Каймановых островах.

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Великобритания
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