Опрос: российский бизнес считает падение спроса основной проблемой в условиях коронавируса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более половины предпринимателей в 81 регионе России назвали падение спроса главной проблемой, которая возникла на фоне нестабильности в экономике, вызванной ситуацией с распространением коронавируса. Об этом говорится в кратком обзоре проблем бизнеса и принимаемых мерах в субъектах РФ, который составил аппарат уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам 25 марта пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в стране. В большинстве регионов указами местных властей на этот период была ограничена или временна прекращена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов.

"Падение спроса как главную проблему отметили более 50% опрошенных в сфере услуг (без учета туризма), общественного питания, торговли непродовольственными товарами, транспортных услугах и гостиничном бизнесе. Минимальные показатели падения спроса пока зафиксированы у аптек, торговли продуктами и в обрабатывающем производстве", - говорится в обзоре аппарата бизнес-омбудсмена, который имеется в распоряжении ТАСС.

В числе других проблем, обозначенных предпринимателями, - ожидание плановой убыточности в следующем налоговом периоде, особенно в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, а также вынужденное сокращение персонала или расходов на фонд оплаты труда.

В обзоре отмечается, что сократить персонал или уменьшить им зарплаты собираются владельцы 49% предприятий сферы услуг (без учета туризма) и общественного питания, 45% гостиниц, 37% магазинов, торгующих непродовольственными товарами, и 26% предприятий транспорта. Еще 30% опрошенных предпринимателей в сфере услуг (кроме туризма), гостиниц, торговли непродовольственными группами и общественного питания опасаются срыва обязательств по выплате налогов в бюджет. Среди транспортных компаний боятся такого развития событий 20%.

Среди прочих проблем предприниматели назвали также сложности с выплатами аренды, коммунальных платежей и по обязательствам перед банками, а также рост стоимости или ограничение по объемам импортного сырья и оборудования. Реже других отмечались растущая регуляторная нагрузка и количество контрольно-надзорных мероприятий, неплатежи по госзакупкам и отказ налоговой возвращать ранее переплаченные налоги, а также усиление камеральных проверок. Наибольшее количество проблем назвали предприниматели из Московской, Ульяновской, Астраханской, Свердловской областей, Татарстана, Якутии и Бурятии.

Меры поддержки бизнеса

В обзоре также приводятся основные меры поддержки бизнеса, на которые чаще всего идут сейчас регионы. "Анализ разрабатываемых региональных мер поддержки показал, что чаще всего администрации готовы пойти на следующие шаги: субсидирование процентных ставок, рефинансирование кредитов и микрозаймов, пополнение оборотных средств, отсрочка по аренде/мораторий на взимание платежей, мораторий на проверки", - отмечается в обзоре.

Также называются снижение налоговых ставок для пострадавших отраслей, отмена имущественных налогов, временное снижение коммунальных платежей. Кроме того - освобождение предприятий на общей системе налогообложения с численностью сотрудников до 500 человек (кроме отдельных видов деятельности) на 50% от уплаты всех видов региональных налогов. Также речь идет о временном снижении или введения "каникул" для малого и среднего бизнеса на оплату электроэнергии, газа, водоснабжения и канализации, неприменение штрафных санкций при нарушениях в госзаказе.

Уточняется, что меры пока еще в разработке в 51 субъекте РФ из 81, которые предоставили информацию. Всего в России 85 регионов.