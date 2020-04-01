ЕС разработал программу краткосрочного сохранения занятости в условиях карантина

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия разработала программу краткосрочного сохранения занятости населения в условиях всеобщего карантина, которая получила название SURE, что переводится с английского как "уверен". Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду в своем ежедневном видеообращении.

"Еврокомиссия подготовила программу государственной поддержки краткосрочной занятости, которая позволит людям сохранить работу даже в условиях всеобщего карантина, когда количество работы и заказов сократилось. Суть проста - работодатели не должны увольнять работников, тогда все государства ЕС вместе гарантируют им компенсацию потерь. В свободное время люди смогут, например, осваивать новые полезные для них навыки. Как только карантин будет снят, они смогут вновь немедленно приступить к работе, что обеспечит перезапуск экономики", - заявила она.

По ее словам, эта мера будет направлена на поддержку стран, наиболее тяжело пострадавших от пандемии коронавируса, в частности, Италии и Испании. В течение этой недели данная мера должна быть представлена на утверждение всем странам сообщества.

Ранее ЕС приостановил действие базового экономического документа зоны евро - Пакта стабильности и роста, который устанавливает предел бюджетного дефицита стран сообщества в 3% ВВП, и предел суммарного госдолга в 60% ВВП. Это позволит европейским странам без внешних ограничений привлекать кредиты для поддержки своих экономик, пострадавших от коронавируса. Таким образом, Еврокомиссия намерена применять методы максимально широкой госпомощи предприятиям для борьбы с рецессией в результате продолжительных карантинов. Этот метод прямо противоположен политике бюджетной дисциплины, которая применялась в еврозоне в период борьбы с кризисом суверенной задолженности в 2010-2014 годах.