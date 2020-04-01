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Спрос россиян на гантели и коврики для фитнеса вырос в шесть раз из-за самоизоляции

В целом спрос на товары для спорта увеличился на 60%, отмечается в исследовании маркетплейса "Беру"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Спрос россиян на гантели и коврики для фитнеса вырос в шесть раз, а в целом на товары для спорта - на 60% на последней неделе марта на фоне режима самоизоляции из-за распространения в России коронавируса. Об этом говорится в исследовании маркетплейса "Беру" (эксперты сравнили спрос 28 марта к 14 марта) и подтверждают данные сервиса объявлений Avito.

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"В целом спрос на спортивные товары за последние две недели вырос более чем на 60%. Пик спроса на категорию пришелся на прошедшую субботу", - отмечают аналитики. По их мнению, это может быть связано с переходом многих россиян на удаленную работу и нерабочей неделей с 30 марта - 3 апреля. "Средний чек на категорию спортивных товаров за последние две недели не превысил 3 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

Спорт и самоизоляция

Больше всего россияне интересовались тренажерами и товарами для фитнеса. Чаще всего они заказывали на "Беру" гантели, диски и грифы - интерес к этой категории с 14 по 28 марта подскочил почти в шесть раз. Потратить на эти товары россияне готовы в среднем не более 2,3 тыс. рублей. На втором месте оказались фитнес-резинки и специальные кистевые тренажеры - число заказов за последние две недели выросло почти в пять раз. На Avito также самым большим спросом пользовались гантели и штанги, где предложение с февраля выросло на 2%, а спрос - на 38%. По данным сервиса, на 30% популярнее стали коврики для йоги и на 16% - домашние кардиотренажеры (беговые дорожки и эллипсы).

"Недавно закрылись все фитнесс-клубы и это вызвало первую волну спроса на домашние тренажеры и спортинвентарь, вторая волна спроса пришла с режимом самоизоляции, когда люди, практикующие бег и прочий спорт на открытом воздухе, временно потеряли такую возможность. Сначала спрос коснулся ковриков для йоги, свободных весов (штанги и гантели), беговых дорожек и эллипсоидов. Далее, вероятно, внимание любителей спорта может перейти и на другие спортивные снаряды - турники, скакалки и пр." - отмечает управляющий директор вертикали "Товары и Услуги" на Avito Алексей Куракин.

Аномальный скачок спроса эксперты "Беру" зафиксировали и на ролики для пресса - интерес к ним за две недели вырос в восемь раз. "Более чем в семь раз выросло количество заказов с товарами для занятия йогой (специальные блоки, ремни и кольца для пилатеса), а более чем в шесть раз вырос интерес к коврикам для занятия фитнесом. Скакалки и степ-платформы стали заказывать примерно в четыре раза чаще. Из тренажеров самыми популярными стали кардиотренажеры, например механическая беговая дорожка и портативный велотренажер, - спрос на них вырос в три раза. В среднем на кардиотренажеры пользователи тратили 9,5 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

Помимо спортивного оборудования, много заказов пришлось на категорию спортивного питания. При этом аналитики "Беру" зафиксировали снижение спроса на предтренировочные комплексы, креатин, аминокислоты и другое питание, которое обычно используется спортсменами, занимающимися в фитнес-клубах.

Спрос на товары для уличного спорта также вырос: количество заказов баскетбольных мячей увеличилось на 78%, а футбольных - на 91%. Ракетки для бадминтона и настольного тенниса за последние две недели стали зазывать в 3,5 раза чаще. Эксперты связывают это с ранним дачным сезоном и, соответственно, с ростом спроса на товары для загородных домов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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