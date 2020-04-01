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Пандемия коронавируса нового типа

Рынки в Нальчике частично закрыты из-за коронавируса

Полностью приостановлено начисление арендной платы для предпринимателей, прекративших торговую деятельность в закрытых павильонах

НАЛЬЧИК, 1 апреля. /ТАСС/. Администрация столицы Кабардино-Балкарии (КБР) Нальчика приняла решение о закрытии части павильонов на рынках из-за угрозы распространения коронавируса. На период действия карантина арендная плата предпринимателям начисляться не будет. Об этом в среду сообщили в администрации города.

По данным оперативного штаба в КБР, на 1 апреля в регионе зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. В госпитале остается 21 человек, 890 человек находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением, 210 человек из самоизолированных успешно завершили карантин, у них не проявились клинические признаки коронавирусной инфекции. С 31 марта глава КБР Казбек Коков ввел режим полной самоизоляции для жителей региона.

"Руководством торгового комплекса (ТК) "Центральный" (расположен в самом центре Нальчика - прим. ТАСС) принято решение закрыть, в дни самоизоляции жителей республики, все торговые павильоны, которые не входят в категорию жизнеобеспечения населения товарами первой необходимости. С 31 марта на территории торгового комплекса работают четыре павильона: мясной, куриный, овощной и кондитерский, по просьбам граждан работа кондитерского павильона приостанавливается с 1 апреля. На период действия карантина полностью приостановлено начисление арендной платы для лиц, прекративших торговую деятельность в закрытых павильонах. Указанные меры также во всех отношениях распространяются и на работу ТК "Нальчик" (оптово-розничный рынок, там закупаются не только жители республики, но и окрестных регионов - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В других районах и городах региона ситуация схожая, на рынках работают только те павильоны, в которых продают предметы первой необходимости. При этом в Нальчике уже несколько недель назад закрыли сельскохозяйственную ярмарку, куда на выходных жители республики привозили свежие продукты.

В администрации Нальчика заверили, что ТК "Нальчик" и "Центральный" имеют функциональную возможность по соблюдению мер профилактики коронавируса. На месте работает аккредитованная лаборатория ветеринарно-медицинской экспертизы пищевых продуктов, имеется возможность проведения дезинфекции торговых павильонов в конце рабочего дня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСКФОКабардино-БалкарияПандемия коронавируса нового типа
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