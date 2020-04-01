Комитет Госдумы одобрил право ЦБ ограничивать выезд за рубеж недобросовестных финансистов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, наделяющий Банк России правом по решению суда временно ограничивать выезд за рубеж недобросовестных руководителей и владельцев кредитных и других финансовых организаций. Документ был инициирован группой депутатов во главе с Ириной Яровой.

Комитет является соисполнителем по законопроекту.

Законопроект предусматривает создание механизма, позволяющего ограничить на основании решения суда по заявлению ЦБ право на выезд из РФ владельцев и менеджмента кредитных и некредитных финансовых организаций, потенциально причастных к возможному совершению преступления в финансовой сфере, сроком до 180 дней. Такая мера может быть принята и в качестве обеспечительной.

Административное исковое заявление об установлении временного ограничения права на выезд из РФ может быть подано ЦБ при условии назначения им в кредитную организацию, страховую организацию или НПФ временной администрации либо принятия решения об отзыве лицензии, либо утверждения советом директоров ЦБ плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации или утверждения комитетом банковского надзора плана участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

"Комитет считает, что предлагаемые меры позволят своевременно пресекать выезд за пределы РФ недобросовестных руководителей и контролирующих лиц кредитных и некредитных финансовых организаций в целях обеспечения возможности привлечения таких лиц в случае совершения ими противоправных деяний к уголовной ответственности, а также к субсидиарной и иным формам имущественной ответственности", - говорится в заключении комитета.