"Автоваз" повысил цены на модели Lada на 1%

МОСКВА, 1 апреля./ТАСС/. "Автоваз" с 1 апреля 2020 года повысил цены на все модели Lada в среднем на 1%, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"Компания приняла решение минимально скорректировать цены - всего в среднем на 1%, что ниже, чем корректировки у других участников рынка", - сказал он.

Ранее "Автоваз" сообщал о возможном пересмотре цен на автомобили из-за колебания курса рубля. В компании поясняли, что есть подверженность влиянию номинированных в долларах и евро цен на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков.

Это стало первым повышением цен автопроизводителя в 2020 году. За прошлый год "Автоваз" поднимал цены трижды, в среднем подорожание моделей Lada каждый раз составляло 1-3%.

Как ранее сообщала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), "Автоваз" в феврале 2020 года снизил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 25 тыс. машин.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,356 тыс. машин.