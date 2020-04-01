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Пандемия коронавируса нового типа

ФАС ожидает стабилизации цен на имбирь и чеснок

В антимонопольной службе придерживаются такой позиции в связи с восстановлением поставок из Китая

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает стабилизации цен на имбирь и чеснок, которые пользуются популярностью в период эпидемии коронавируса, в связи с восстановлением поставок из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Российский рынок имбиря и чеснока в значительной степени (по экспертным оценкам, около 90%) зависит от импортных поставок из Китая и ряда других азиатских стран. Изменение цен на этих рынках может быть вызвано снижением предложений поставщиков в связи с ограничением поставок из Китая и ажиотажным спросом. В настоящее время в связи со снятием карантина в Китайской Народной Республике объемы поставок из Китая начинают восстанавливаться, что приведет к стабилизации цен на указанные товары", - отметил официальный представитель ФАС.

Ранее отраслевой центр Россельхозбанка предупредил о возможности возникновения дефицита чеснока из-за коронавируса, поскольку часть этой культуры импортируется из Китая. Глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков говорил ТАСС, что в случае перебоев с поставками чеснока они могут быть заменены импортом из других стран. По данным Росстата, в 2018 году в России произвели порядка 212 тыс. тонн чеснока, импорт составил около 51 тыс. тонн. В 2019 году, согласно сведениям Плодоовощного союза, при росте валового сбора чеснока в товарном секторе на 10% объем ввоза достиг 53 тыс. тонн.

Вместе с тем в ФАС подчеркнули, что ведомство может вмешиваться в ценообразование не социально значимых продовольственных товаров только в случае, если рост цен является следствием злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на рынке или следствием реализации антиконкурентного соглашения между участниками рынка. Представитель ведомства напомнил, что ФАС ежедневно мониторит и контролирует цены на социально значимые товары и продукты питания.

"При обнаружении значительных изменений цен как в розничной сети, так и со стороны оптовых поставщиков, ФАС проводит анализ обоснованности таких изменений и в случае установления признаков нарушения антимонопольного законодательства проводит проверки и принимает соответствующие меры антимонопольного реагирования", - добавили в ведомстве.

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