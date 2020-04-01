Путин подписал закон, восстанавливающий индексацию пенсий для опекунов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, восстанавливающий с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для опекунов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду.

Закон касается пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье. Они не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.

Согласно действующему законодательству, пенсионеры, исполняющие обязанности опекунов или попечителей возмездно, являются застрахованными лицами, а их вознаграждение приравнивается к получению дохода. С этого дохода в данный момент производится отчисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Согласно закону "О страховых пенсиях", работающие пенсионеры не могут рассчитывать на корректировку размера страховой пенсии и индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. "Федеральный закон позволит установить пенсионерам, исполняющим обязанности опекунов или попечителей возмездно, статус неработающих пенсионеров и позволит осуществлять корректировку размера их страховой пенсии и индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии", - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по социальной политике.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин уточнял, что в случае принятия законопроекта будут проиндексированы пенсии почти 30 тыс. граждан. Как следует из финансово-экономического обоснования, дополнительные расходы на реализацию законопроекта в 2020 году составят 0,72 млрд рублей, в 2021 году - 1,83 млрд, в 2022 году - 2,22 млрд рублей.