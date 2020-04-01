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Пандемия коронавируса нового типа

Все отделения "Почты России" будут работать 2 и 3 апреля

Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Все отделения "Почты России", в том числе круглосуточные, будут работать в предстоящие четверг и пятницу (2 и 3 апреля). Об этом говорится в сообщении компании.

"2 и 3 апреля отделения "Почты России" будут работать в установленном режиме. Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. О дальнейшем режиме работы почтовых отделений будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.

Ранее гендиректор компании Максим Акимов отмечал, что с понедельника по среду на текущей неделе все отделения "Почты России", кроме круглосуточных, не будут обслуживать клиентов.

В условиях самоизоляции почтовый оператор сохраняет информационную целостность страны и возможность обмена отправлениями. "В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. На пол будет нанесена соответствующая разметка", - пояснили в компании.

"Почта России" предпринимает меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Компания просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

"На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении", - отметили в "Почте России".

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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