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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Petrobras удвоила сокращение добычи нефти до 200 тыс. баррелей

Оценка продолжительности ограничений, действующих с 1 апреля, будет продолжена, отметили в компании

ТАСС, 1 апреля. Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras удвоила озвученное 26 марта сокращение добычи нефти до 200 тыс. баррелей в сутки в связи с падением спроса на сырье. Об этом говорится в сообщении компании.

Для определения месторождений, добыча на которых будет снижена, Petrobras будет учитывать рыночные и эксплуатационные условия. Оценка продолжительности ограничений, а также потенциального увеличения или уменьшения добычи, будет продолжена, отмечает компания.

Загрузка нефтеперерабатывающих заводов Petrobras также будет скорректирована в соответствии со спросом на нефтепродукты.

Кроме того, для дополнительной экономии $133,6 млн на расходах на персонал компания временно сократила рабочий день с восьми до шести часов для 21 тыс. сотрудников, а также отсрочила выплаты от 10% до 30% ежемесячного вознаграждения сотрудников, занимающих руководящие должности.

Ранее Petrobras заявила о планах сократить инвестиции в 2020 году на 30%, до $8,5 млрд, добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки уже к концу марта, а операционные расходы - на $2 млрд. Это связано с переизбытком нефти на внешнем рынке и снижением мирового спроса на сырье, которое было вызвано пандемией СOVID-19.

Теги
БразилияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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