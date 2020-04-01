"Роснефть" в рамках обратного выкупа акций выкупила еще 1,1 млн акций

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. "Роснефть" продолжает обратный выкуп акций (buyback) с открытого рынка, компания выкупила еще 1,1 млн своих акций и 100 тыс. глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении компании.

"Роснефть" осуществляет приобретение акций на 100-процентное дочернее общество "РН-Капитал". Банком-агентом выступает UBS.

23 марта 2020 года стало известно, что совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций на фоне волатильности рынка нефти.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.