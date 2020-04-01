Кабмин готовит второй пакет мер поддержки, необходимых из-за распространения коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил в среду президенту Владимиру Путину о разработанном кабинетом министров втором пакете мер по поддержке отраслей и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
"Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал председатель правительства на совещании главы государства с членами кабмина.
Поддержка регионов
В качестве первой меры он назвал поддержку региональных бюджетов. "В федеральном бюджете зарезервирован 171 млрд рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов", - отметил Мишустин.
Обеспечить занятость
По его словам, еще одна мера - поддержка занятости. "Дополнительно предлагаем предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ", - заявил премьер-министр. Он уточнил, что "предлагаемый объем поддержки - 150 млрд рублей".
Устойчивость экономики
Глава кабинета министров также считает необходимыми дополнительные меры по обеспечению устойчивости экономики. "Правительство уже ввело отсрочку для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество. Федеральные и региональные арендные программы позволят поддержать субъекты МСП на сумму 20 млрд рублей", - напомнил Мишустин. Он констатировал, что "большая часть рынка аренды - это частная коммерческая аренда". "В связи с этим регионам и муниципалитетам будут даны рекомендации по снижению имущественных налогов для арендодателей "в обмен" на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса. Кроме того, меры по противодействию распространению коронавируса могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды", - указал председатель правительства.
Мишустин заверил, что "в наиболее пострадавших отраслях субъекты МСП получат возможность временно не платить штрафы и пени за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам". "Дополнительно для них будет введен запрет на отключение жилищно-коммунальных услуг в случае возникновения задолженности", - подчеркнул премьер-министр. Кроме того, он предложил "ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям".
"Для компаний с государственным участием будет установлен особый порядок осуществления закупок у субъектов МСП, что позволит поддержать спрос на их продукцию", - пообещал Мишустин. По его словам, "по установленному правительством перечню будут автоматически продлеваться лицензии и разрешения, что существенно снизит издержки бизнеса". "Мы предлагаем распространить мораторий на проверки на социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, социально ориентированным НКО в наиболее пострадавших отраслях будут предоставлены те же льготы, что и субъектам МСП", - отметил глава кабинета министров.
"Правительством сформирован перечень системообразующих предприятий, который включает 650 компаний, а с дочерними и зависимыми обществами - до 4 тыс. организаций. Организован мониторинг их финансово-экономического состояния, по результатам которого будет разработан комплекс мер поддержки", - сказал председатель правительства. Он заявил, что "в целях поддержки санитарно-эпидемиологических мероприятий, предприятия получат возможность учесть эти затраты при налогообложении прибыли".
"Также на уровне правительства будем принимать решения о переносе сроков вступления в силу требований, которые могут привести к дополнительным расходам со стороны бизнеса и к увеличению административной нагрузки", - заверил Мишустин. Он уточнил, что соответствующие решения в ближайшее время будут выработаны совместно с Государственной Думой".
Премьер-министр пообещал, что правительство будет постоянно докладывать президенту о дополнительных мерах по поддержке граждан и экономики.