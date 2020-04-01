Кабмин готовит второй пакет мер поддержки, необходимых из-за распространения коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил в среду президенту Владимиру Путину о разработанном кабинетом министров втором пакете мер по поддержке отраслей и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.

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"Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал председатель правительства на совещании главы государства с членами кабмина. Поддержка регионов В качестве первой меры он назвал поддержку региональных бюджетов. "В федеральном бюджете зарезервирован 171 млрд рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов", - отметил Мишустин. Обеспечить занятость По его словам, еще одна мера - поддержка занятости. "Дополнительно предлагаем предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ", - заявил премьер-министр. Он уточнил, что "предлагаемый объем поддержки - 150 млрд рублей". Устойчивость экономики Глава кабинета министров также считает необходимыми дополнительные меры по обеспечению устойчивости экономики. "Правительство уже ввело отсрочку для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество. Федеральные и региональные арендные программы позволят поддержать субъекты МСП на сумму 20 млрд рублей", - напомнил Мишустин. Он констатировал, что "большая часть рынка аренды - это частная коммерческая аренда". "В связи с этим регионам и муниципалитетам будут даны рекомендации по снижению имущественных налогов для арендодателей "в обмен" на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса. Кроме того, меры по противодействию распространению коронавируса могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды", - указал председатель правительства.

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