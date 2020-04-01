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Пандемия коронавируса нового типа

Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу поддержать граждан и экономику

НОВО-ОГАРЕВО, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Минфин зарезервировал средства в объеме 1,2% ВВП на меру по борьбе с коронавирусом и на поддержку экономики. Об этом он доложил, выступая на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей (1,2% ВВП)", - сказал Мишустин.

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Он подчеркнул, что Путин поставил перед правительством задачу поддержать граждан и экономику. "Вся подготовительная работа была проведена нами максимально оперативно. В течение суток мы сформировали необходимые изменения в законодательство и уже на следующий день - 26 марта - рассмотрели их на заседании правительства", - отчитался Мишустин, добавив, что Госдума и Совет Федерации одобрили федеральные законопроекты, которые предусматривают реализацию предложенных президентом инициатив.

Поддержка людей

Мишустин напомнил, что в принятых законопроектах предусмотрены решения об автоматическом продлении ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка и о новой оплате больничных листов исходя из суммы не менее 1 МРОТ. Минтруд, по его словам, также дал соответствующее поручение регионам о продлении региональных социальных выплат.

"Уже готовятся ускоренные единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Великой Победы. Они должны быть осуществлены до конца апреля", - сказал премьер. Он добавил, что поручил ускорить выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно не с июля, а на месяц раньше.

Помимо этого, было подписано и вступило в силу постановление правительства о повышении максимального размера пособия по безработице до 1 минимального размера оплаты труда. "На это будет дополнительно направлено около 30 млрд рублей", - уточнил глава кабинета министров.

Мишустин отметил, что через поправки в законодательство правительство облегчает процедуру банкротства физических лиц. "Она станет бесплатной. Для этого нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, что позволит людям с размером долга от 50 тыс. рублей, но не более 700 тыс. рублей, освободиться от долговых обязательств", - пояснил он.

Помощь бизнесу

Правительство приняло целый пакет мер по поддержке предпринимательства в России. "Для защиты предприятий предусмотрено введение шестимесячного моратория на возбуждение дел о банкротстве. На период моратория приостанавливается исполнительное производство и начисление штрафов и пеней, а также будет упрощено заключение мировых соглашений по возникшим долгам", - констатировал глава кабмина.

Законопроектами также предусмотрено предоставление отсрочки по налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС. Для микропредприятий послабления коснуться и страховых взносов. "Там же мы заложили двукратное снижение размера страховых взносов для субъектов МСП с 30 до 15% уже с 1 апреля, если заработная плата работника превышает величину минимального размера оплаты труда", - сообщил Мишустин.

Премьер напомнил, что совместно с Центробанком правительство разработало меры по предоставлению субъектам МСП полугодовой отсрочки уплаты процентов и основного долга по кредитам. Эта программа охватит кредитный портфель объемом около 500 млрд рублей.

"Отдельные решения мы принимаем по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики - в том числе, общественного питания, бытовых услуг, авиа- и туристических компаний, спорта, культуры, кинотеатров, - подчеркнул Мишустин. - В частности, до 1 мая мы запретили отправлять им требования об уплате налогов". По его словам, все малые компании, которые работают в этих секторах, смогут также перенести платежи по кредитам на полгода. "Соответствующее постановление правительства будет подписано в ближайшее время", - заверил он.

Мишустин рассказал и о поддержке авиаперевозчиков. Эти компании получат 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции. Для туркомпаний фактически отменен взнос в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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