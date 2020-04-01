В Крыму приостанавливают все строительные работы до 6 апреля из-за коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Крым решили приостановить все строительные работы в республике до 6 апреля в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, в настоящее время власти региона совместно с Минстроем РФ разрабатывают меры поддержки строительной отрасли, сообщил журналистам в среду зампредседателя совета министров республики Евгений Кабанов.

"Принято решение оперативным штабом до 6 апреля из-за ситуации с коронавирусом остановить на всех строительных площадках государственных и частных заказчиков все строительно-монтажные работы. Прошу каждого руководителя предприятия, а это касается не только строительных подрядчиков, но и производителей строительных материалов, стройиндустрии, приостановить до 6 апреля выполнение работ", - сказал он.

Кабанов отметил, что это непростое решение. "Сейчас с федеральным Минстроем мы прорабатываем меры поддержки строительной отрасли. Завтра у нас совещание по видео-конференц-связи с вице-премьером [Маратом] Хуснуллиным. Я уверен, что меры поддержки будут нам оказаны", - сказал зампред крымского правительства.

Он высказал уверенность, что впоследствии строители нарастят темпы, в том числе по объектам федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма.

"Уверен, что после того, как мы преодолеем непростой период, все темпы нарастим. Перейдем на двух-, трехсменный рабочий день. Все поручения, которые давал и президент, и глава республики на строительных объектах, наверстаем и все объекты постараемся ввести в срок, запланированный в 2020 году", - сказал он.

О ФЦП

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.

Программа включает в себя капитальный ремонт домов культуры, дорог общего пользования в Керчи, реконструкцию и капитальный ремонт двух коллекторов глубоководного выпуска в Алуште, Рыбачьем, Алупке и Партените, разработку градостроительной документации на общую сумму более 77 млрд руб. В 2020 году планировалось сдать в эксплуатацию 242 объекта.

В 2019 году сумма, выделяемая на ФЦП, составляла 74,3 млрд рублей. В 2019 году фактический показатель исполнения кассового плана по ФЦП составил 92,3%, было освоено 68,55 млрд рублей (в 2018 году - 64,9 млрд рублей).