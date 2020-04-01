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Беспроводной интернет для передачи данных ГЛОНАСС появится на дорогах России к 2024 году

Сейчас система используется для мониторинга передвижения и работы транспорта, функционирования системы экстренного реагирования при ДТП

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сеть беспроводного интернета для передачи данных спутников системы ГЛОНАСС к 2024 году появится на транспортной инфраструктуре России. Об этом сообщили в "Информационных спутниковых системах" им. М. Ф. Решетнева (ИСС).

"До 2024 года планируется развернуть сеть беспроводного интернета на транспортной инфраструктуре для передачи данных, полученных со спутников системы ГЛОНАСС", - говорится в видео, размещенном на официальном канале спутникостроительного предприятия в YouTube.

Как уточнили в ИСС, технологии спутниковой навигации ГЛОНАСС "получат более широкое применение на приоритетных автомобильных и железных дорогах России". Сейчас они используются для мониторинга передвижения и работы транспорта, функционирования системы экстренного реагирования при ДТП, добавили на предприятии.

Сейчас в орбитальную группировку навигационной системы ГЛОНАСС входят 27 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один - на этапе летных испытаний, еще один - в резерве. Еще один спутник находится на этапе ввода в систему. ИСС создает аппараты "Глонасс".

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