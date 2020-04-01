Власти США в свете падения цен на нефть намерены защищать энергонезависимость страны

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Администрация США в свете падения цен на нефть нацелена на защиту независимости страны в энергетической сфере. Об этом заявил в среду в эфире телеканала CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

Ему был задан вопрос, готов ли Вашингтон смириться с тем, что из-за низких цен серьезный ущерб может быть нанесен американским компаниям, добывающим сланцевую нефть, а также энергонезависимости США. "Мы говорили о получении одобрения со стороны Конгресса на закупку нефти по текущим ценам для пополнения нашего стратегического резерва. Мы продолжим запрашивать у Конгресса такое разрешение", - сказал Мнучин.

"Я знаю, что президент [США Дональд Трамп] говорил по телефону с Саудовской Аравией и Россией, чтобы обсудить это", - отметил министр, говоря о низких ценах на нефть. "Президент в полной мере решительно настроен на защиту нашей энергетической независимости и наших возможностей продолжать работу данной отрасли. Она является очень важной для наших рабочих", - добавил Мнучин.

Министерство энергетики США на прошлой неделе сообщило о приостановке закупки дешевой нефти для пополнения стратегического резерва страны после того как Конгресс отказался предоставлять финансирование. Максимальный объем стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей. Он был создан по решению Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.