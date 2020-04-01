РЖД объяснили снижение погрузки в марте падением спроса на основных товарных рынках

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Снижение погрузки на сети РЖД в марте на 5,5% вызвано прежде всего внешними факторами, свою роль сыграло ухудшение конъюнктуры на рынках сбыта сырьевых товаров, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Снижение погрузки на сети РЖД вызвано внешними факторами, связанными в основном с ухудшением конъюнктуры на основных товарных рынках, прежде всего каменного угля, леса, нефти, черных металлов", - отметил представитель РЖД.

По его словам, основной вклад в снижение внесли перевозки угля. "Экспортные поставки сократились на 11,2% к марту 2019 года в связи с уменьшением спроса на твердое топливо в Европе и конвенционных ограничений, действовавших в марте в связи с недостаточной перерабатывающей способностью дальневосточных портов. Аномально теплая погода, установившаяся на большей части территории России, также привела к снижению внутригосударственных перевозок угля (-16,6%)", - пояснили в компании.

При этом на сокращение погрузки черных металлов и металлолома повлияла не только рыночная ситуация, но и особенности учета статистики, а именно переход части объемов в группу контейнерных перевозок. В РЖД отметили, что увеличение погрузки строительных грузов на 5,8% в марте, в свою очередь, произошло в связи с активизацией автодорожного строительства.

"Кроме того, 23 февраля вступило в силу решение Минсельхоза о субсидировании железнодорожных поставок зерна из ряда регионов РФ, а с 1 марта - скидки в размере 38% на перевозки зерна, установленные ОАО "РЖД", что положительно сказалось на перевозках данной номенклатуры (рост на 17,6%, на экспорт - на 45,6%)", - заключили в пресс-службе холдинга.