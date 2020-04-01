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Ретейлеры и дистрибьюторы ожидают роста цен на ноутбуки до 15%

Также могут быть задержки в поставках техники

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Ретейлеры и дистрибьюторы электроники не исключают роста цен на ноутбуки в России до 15%, а также задержек в поставках этой техники, что может привести к ее дефициту. Об этом ТАСС сообщили представители компаний.

"Повышение цен на ноутбуки на российском рынке мы видим уже сейчас и связано оно с ажиотажным спросом при переходе людей на удаленную работу по причине коронавируса, а также с падением курса рубля. С исчерпанием ажиотажного спроса - а это временное явление - цены стабилизируются, но их падения ожидать не стоит. Даже если посмотреть на динамику курса валют по статусу на сегодня, то можно прогнозировать, что цены вырастут не меньше чем на 15%", - сказала директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion Татьяна Скокова.

На российском рынке ноутбуков на фоне падения рубля частично уже поднялись цены на некоторые бренды на 3-10%, подтвердил ТАСС источник на рынке. "Поставщики, которые еще имеют на своих складах ранее закупленные ноутбуки, отпускают устройства по старой цене, остальные корректируют стоимость с учетом нового курса российской валюты", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что отпускные цены на ноутбуки Apple пока не поднимались.

Эту информацию подтверждает и "Ситилинк". "По продукции Apple ценообразование на российском рынке строится в рублях. На сегодняшний день производитель не сообщал о поднятии цен. Но при новой поставке товара изменение стоимости возможно", - пояснил директор по закупкам "Ситилинк" Олег Пчельников.

В DNS и "М.Видео-Эльдорадо" в свою очередь отметили, что накопили достаточный запас товара для поддержания текущего спроса. При этом в DNS рост цен не исключили, поскольку их пересмотр как в большую, так и меньшую сторону зависит от многих факторов. В "М.Видео-Эльдорадо" сообщили, что повышать цены пока не планируют.

По словам исполнительного директора diHouse (входит в группу компаний "Ланит") Андрея Тарасова, "склады дистрибьюторов опустели" из-за повышенного спроса на ноутбуки в России в марте и на фоне режима самоизоляции, а также из-за карантина в Китае, за два месяца которого скопился огромный дефицит у производителей. "К дистрибьюторам товар в более-менее крупных объемах начнет поступать только в апреле. И он уже будет по новым ценам, выросшими из-за падения кура рубля", - отметил он.

О дефиците

По данным DNS и "Ситилинк" производители в Китае уже начали отгрузки техники. При этом сокращение количества авиарейсов и снижение интенсивности морских и ж/д перевозок приводит к повышению цен на транспортировку и задержек по времени, отметила представитель Merlion. "Но в целом эти задержки незначительны. Складские запасы быстро тают, и уже виден возможный дефицит в этой товарной категории. Дело в том, что срочно поставить товар от производителей невозможно - все производится в Китае, который только начал выходить на нормальные мощности, а цикл от заказа до появления товара на складе составляет около двух месяцев", - добавила она.

"Сейчас у нас задержки в поставках до трех месяцев практически по всем категориям товаров, включая ноутбуки", - сказал Тарасов из diHouse.

Ретейлеры "Связной" и "Ситилинк" отмечают высокий спрос на отдельные модели ноутбуков. По словам эксперта "Ситилинк", продажи ноутбуков в последние недели марта выросли в 3-5 раз (по сравнению с аналогичными периодами прошлого года). На Ozon продажи ноутбуков за последние две недели выросли на 232% в годовом выражении. При этом, по словам представителя "Связного", в сети не наблюдается дефицита устройств и "больших задержек в поставках". В "Ситилинк" же указали, что если запасы в ценовом диапазоне 20-50 тыс. рублей позволяют обеспечить существующий спрос, то по более дорогим моделям (стоимостью выше 100 тыс. рублей) произошло "вымывание части модельного ряда". "Это связано с тем, что ретейлеры зачастую держат умеренные запасы дорогих моделей", - пояснил он.

Генеральный менеджер сети "Позитроника" Алексей Грибовский в свою очередь напомнил, что небольшое сужение ассортимента, в том числе и сезонное явление, типичное для второго квартала. "К лету все стараются освободить склады и реализовать остатки, а к зиме - наоборот. По его словам, на данный момент сеть "закрывает потребности всех, кому сейчас необходим ноутбук". При этом в "Позитронике" не исключили, что несмотря на то, что пока складских запасов хватает, "в будущем возможен дефицит, так как все производится в Китае, который только начал выходить на прежние мощности".

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