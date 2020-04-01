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Saudi Aramco отправила на экспорт рекордное количество танкеров с 19 млн баррелей нефти

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© AP Photo/Amr Nabil

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти, сообщила национальная нефтяная компания Saudi Aramco.

"Поскольку мир нуждается в экономической стабильности, Aramco проявляет свою приверженность снабжению мира энергией", - говорится в заявлении организации.

Компания не указывает, на какие рынки и когда был направлен груз.

Саудовская Аравия реализует свои обещания нарастить добычу до максимума после выхода из соглашения ОПЕК+, оно истекло 31 марта. Источник в трейдинговых кругах сообщил ТАСС 1 апреля, что добыча нефти в королевстве уже превысила 12 млн б/с (предельная мощность Aramco, - прим.ТАСС). За счет переориентации поставок с внутреннего рынка добычу планируется увеличить до рекордных 12,3 млн б/с, а экспорт до 10,6 млн б/с.

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