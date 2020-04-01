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Пандемия коронавируса нового типа
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РЖД отменили сбор за возврат билета для поездов с отправлением до 1 июня

В компании отметили, что это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. РЖД временно отменили сбор за возврат билета на поезда отправлением с 1 апреля до 1 июня, говорится в сообщении компании.

"В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране холдингом "РЖД" принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 руб. 60 коп. на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Это касается как индивидуальных, так и групповых поездок", - говорится в сообщении холдинга.

Ранее РЖД сократили курсирование ряда поездов на внутрироссийских направлениях в связи со снижением спроса на фоне пандемии коронавируса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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