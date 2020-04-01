{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Avito блокирует объявления об аренде собак и продаже спецформы из-за частичного карантина

Ранее сервис уже начал блокировать предложения о продаже одноразовых медицинских масок

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сервис Avito начал блокировать предложения "находчивых" пользователей о продаже курьерской формы и услуги по аренде домашних животных для использования в качестве "пропусков" на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Ранее Avito уже начала блокировать объявления, спекулирующие на теме коронавируса, в частности предложения о продаже одноразовых медицинских масок. Подобные публикации на платформе блокируются с помощью многоуровневой системы модерации с 18 марта. Эта практика будет продолжаться до момента снятия режима повышенной готовности правительством РФ, подчеркнули в компании.

"Avito приняла решение ограничить публикации "находчивых" продавцов о продаже "пропусков" - формы сотрудников доставки и предложения о догшеринге, и отслеживаем появления новых предложений подобного рода. Такого рода спекуляции во время пандемии коронавирусной инфекции должны быть пресечены", - отметил управляющий директор вертикали "Авито товары и услуги" Алексей Куракин.

Как рассказали ТАСС в другом сервисе объявлений - "Юле" - там "и раньше блокировали любые товары и услуги, которые ставят под угрозу здоровье и безопасность окружающих".

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Кредитная организация 31 марта успешно осуществила пилотные переводы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС