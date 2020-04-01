Avito блокирует объявления об аренде собак и продаже спецформы из-за частичного карантина

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сервис Avito начал блокировать предложения "находчивых" пользователей о продаже курьерской формы и услуги по аренде домашних животных для использования в качестве "пропусков" на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Ранее Avito уже начала блокировать объявления, спекулирующие на теме коронавируса, в частности предложения о продаже одноразовых медицинских масок. Подобные публикации на платформе блокируются с помощью многоуровневой системы модерации с 18 марта. Эта практика будет продолжаться до момента снятия режима повышенной готовности правительством РФ, подчеркнули в компании.

"Avito приняла решение ограничить публикации "находчивых" продавцов о продаже "пропусков" - формы сотрудников доставки и предложения о догшеринге, и отслеживаем появления новых предложений подобного рода. Такого рода спекуляции во время пандемии коронавирусной инфекции должны быть пресечены", - отметил управляющий директор вертикали "Авито товары и услуги" Алексей Куракин.

Как рассказали ТАСС в другом сервисе объявлений - "Юле" - там "и раньше блокировали любые товары и услуги, которые ставят под угрозу здоровье и безопасность окружающих".

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.