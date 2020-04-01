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Путин подписал закон о праве регионов самостоятельно вводить налог на самозанятых

Согласно последним данным, количество граждан, перешедших на применение этого специального налогового режима, составляет 550 тыс. человек

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право самостоятельно вводить налог на профессиональный доход - налоговый режим для самозанятых. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас эксперимент по введению налога на профессиональный доход проводится в 23 субъектах РФ, он уже доказал свою эффективность, отмечалось в пояснительной записке, подготовленной для рассмотрения закона в парламенте. По состоянию на конец марта 2020 года количество граждан, перешедших на применение этого специального налогового режима, составляет 550 тыс. человек.

В пояснительной записке также было указано, что востребованность данного режима налогообложения объясняется тем, что он предоставляет самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме: это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

Вводимое с 1 июля 2020 года расширение территории действия эксперимента по установлению специального налогового режима не имеет своей целью получение дополнительных доходов, отмечалось в сопроводительных материалах к документу.

Законом передается самим субъектам РФ право принимать решение о введении на своей территории специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" с учетом востребованности такого специального налогового режима у жителей региона.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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