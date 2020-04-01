Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ и успешно осуществил пилотные переводы, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.

"В конце марта Сбербанк подключился к СБП. Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов - 31 марта был совершен первый успешный перевод. После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в "Сбербанк Онлайн", - отметили в Сбербанке.