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Путин подписал закон о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

Норма была оформлена как поправка к законопроекту о возможности предоставления налогоплательщикам, торгующим в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, компенсационных налоговых мер при вынужденном переходе с одного налогового режима на другой

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об обложении налогом процентов по вкладам в размере более 1 млн рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Норма была оформлена как поправка к законопроекту о возможности предоставления налогоплательщикам, торгующим в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, компенсационных налоговых мер при вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.

"В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на первое число налогового периода", - говорится в тексте документа.

При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в рублях в банках, находящихся на территории РФ, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых. Это же относится и к счетам эскроу. В случае, если доходы по процентам от вклада номинированы в иностранной валюте, такие доходы пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактического получения дохода. Расчет суммы налога по итогам налогового периода осуществляется налоговым органом на основании сведений, представленных банками.

Банк обязан не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, представлять в налоговый орган информацию о суммах выплаченных процентов (за исключением процентов, выплаченных по вкладам или остаткам на счетах в рублях, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, и по счетам эскроу) в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода.

В отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам по счетам) в банках, находящихся на территории РФ, устанавливается ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13%. Срок уплаты налога с таких доходов - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Доходы в виде процентов по вкладам освобождаются от налогового декларирования в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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