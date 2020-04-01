Кудрин не исключил падения ВВП России до 8%, как в 2009 году

ТАСС, 1 апреля. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил падения ВВП РФ в текущем году до 8%, как в 2009 году. По его словам, снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 3-5% "в умеренном варианте". Российской экономике в текущем году потребуется поддержка общим объемом 5% ВВП и выше, отметил он. Кудрин также не исключает, что траты резервного фонда в текущем году могут оказаться больше запланированного.