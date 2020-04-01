Путин подписал закон о налоговых льготах, связанных с защитой и поощрением капвложений

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, подготовленные в рамках разработки закона о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, статья 6 Налогового кодекса будет дополнена новым пунктом, предусматривающим гарантии стабильности налоговых условий для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Так называемая стабилизационная оговорка предусматривает неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, на имущество, транспортному налогу, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам), а при инвестициях от 10 млрд рублей в нее также могут быть включены неналоговые платежи (на срок до трех лет) и вывозные таможенные пошлины. При этом неизменность налоговых условий будет действовать только для участников СЗПК до даты утраты ими этого статуса.

Для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных без участия РФ, неизменность налогообложения будет обеспечиваться только в части налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога. Эти нормы не будут распространяться на акты, предусматривающие снижение налоговых ставок или введение льгот по региональным и местным налогам, условия и сроки их применения и прекращения их действия, а также на введение новых госпошлин.