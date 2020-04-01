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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Россия обратилась к Индии за разрешением на вывозные рейсы из ряда городов

Авиакомпании "Уральские авиалинии" предложено выполнить ряд чартерных рейсов в города Тривандрум, Ченнаи, Гоа и Калькутта

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия обратилась к Индии за разрешением на выполнение ряда чартерных вывозных рейсов авиакомпанией "Уральские авиалинии". Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.

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"Учитывая тяжелое положение граждан РФ в Индии, авиакомпании "Уральские авиалинии" предложено выполнить ряд чартерных рейсов в города Тривандрум, Ченнаи, Гоа и Калькутта. Росавиация, МИД РФ и посольство РФ в Дели совместно с авиакомпанией уже обратились к официальным властям Индии за разрешениями на данные рейсы. Рейсы планируются в Екатеринбург", - отмечается в сообщении.

Накануне министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что за период с 10 по 20 марта в РФ вернулись 155 тыс. российских граждан. Сегодня МИД РФ сообщил, что за рубежом еще находятся 25 тыс. россиян, желающих вернуться в РФ из-за коронавируса.

Теги
ИндияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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