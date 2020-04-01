Абрамченко предлагает установить единый порядок описания сельхозземель для всех регионов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Виктория Абрамченко предлагает внести изменения в Земельный кодекс России, дав новое определение особо ценным сельхозземлям и установив единый порядок их описания для всех регионов. Об этом она заявила в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

"Необходимый уровень защиты угодий и особо ценных сельскохозяйственных земель, в том числе от застройки, требует внесения изменений в Земельный кодекс и закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Требуется, во-первых, дать новое определение особо ценных земель. Во-вторых, установить единый порядок их описания для всех регионов", - сказала она.

По мнению Абрамченко, также нужно изменить диспозитивный характер норм и обязать субъекты Российской Федерации установить границы особо ценных земель. Сведения об этих землях должны включаться в Единый государственный реестр недвижимости, считает вице-премьер. Она добавила, что сейчас такая практика распространена на особо охраняемые территории.

Вице-премьер также напомнила о том, что сейчас невозможно построить на сельскохозяйственных землях ферму, склад для готовой продукции, дом фермера или организовать ярмарку для реализации произведенной на этой земле продукции. По ее словам, необходимо предусмотреть такую возможность на сельхозземлях, которые не представляют интереса для растениеводства.

"Считаю, что при установлении жестких ограничений по параметрам такого строительства, законодательное решение о возможности размещения на прочих землях объектов, необходимых для производства, переработки и реализации сельхозпродукции, позволит привлечь в АПК новых инвесторов", - сказала Абрамченко.