Путин подписал указ о создании "Корпорации морского приборостроения"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ подписал указ об учреждении "Корпорации морского приборостроения", документ размещен на портале правовых актов.
"Принять предложения правительства Российской Федерации об учреждении Российской Федерацией акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" (г. Санкт-Петербург), 100% акций которого находится в федеральной собственности", - гласит текст указа.
Предприятие создадут "в целях совершенствования системы управления организациями морского приборостроения, сохранения и развития их научно-производственного потенциала".
"Корпорацию морского приборостроения" планируется внести в список стратегических предприятий. В качестве вклада РФ в уставной капитал нового акционерного общества внесут акции существующих научно-исследовательских институтов и приборостроительных заводов.