Путин сообщил, что кабмин готовит новые меры поддержки экономики

НОВО-ОГАРЕВО, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство готовит новые меры поддержки экономики и отдельных ее отраслей в соответствии с прогнозами развития ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами кабмина в режиме видеоконференции.

"Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент времени и, как представляется экспертам, будет развиваться в ближайшем будущем", - сказал Путин, отметив, что в соответствии с этими прогнозами кабмин и будет действовать. "В ближайшее время скажем об этом, в том числе и публично", - добавил президент.

Он отметил, что "по несколько раз в день в рабочем режиме" обсуждает эти вопросы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Путин согласился с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным, выступившем на совещании, что "ситуация непростая", так как произошел "двойной удар", связанный с коронавирусом и серьезным падением цен на нефть. В частности, по словам президента, ситуация с распространением инфекции приводит к снижению деловой активности и является серьезным испытанием для рынка труда. "Мы все это понимаем, все видим", - подчеркнул глава государства.

"Сейчас, безусловно, ситуация имеет свою специфику, тем не менее у нас есть опыт", - сказал Путин, напомнив о кризисе 2008-2009 годов.