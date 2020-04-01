{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин сообщил, что кабмин готовит новые меры поддержки экономики

Президент сообщил, что "по несколько раз в день в рабочем режиме" обсуждает эти вопросы с премьер-министром
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство готовит новые меры поддержки экономики и отдельных ее отраслей в соответствии с прогнозами развития ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами кабмина в режиме видеоконференции.

На эту тему
Второй пакет мер правительства для поддержки экономики во время пандемии

"Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент времени и, как представляется экспертам, будет развиваться в ближайшем будущем", - сказал Путин, отметив, что в соответствии с этими прогнозами кабмин и будет действовать. "В ближайшее время скажем об этом, в том числе и публично", - добавил президент.

Он отметил, что "по несколько раз в день в рабочем режиме" обсуждает эти вопросы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Путин согласился с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным, выступившем на совещании, что "ситуация непростая", так как произошел "двойной удар", связанный с коронавирусом и серьезным падением цен на нефть. В частности, по словам президента, ситуация с распространением инфекции приводит к снижению деловой активности и является серьезным испытанием для рынка труда. "Мы все это понимаем, все видим", - подчеркнул глава государства.

"Сейчас, безусловно, ситуация имеет свою специфику, тем не менее у нас есть опыт", - сказал Путин, напомнив о кризисе 2008-2009 годов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Суд в США отказал Telegram в разъяснении запрета на передачу токенов
Компания рассчитывала получить ответ на вопрос о том, "относится ли постановление только к соглашениям о покупке с инвесторами в США"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС