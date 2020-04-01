РЭЦ: либерализация валютного контроля окажет положительное влияние на развитие экспорта

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Либерализация валютного контроля, одобренная президентом России Владимиром Путиным, окажет положительное влияние на развитие экспорта в России. Об этом говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).

Поправки о либерализации валютного контроля официально утверждены. Соответствующие федеральные законы в среду, 1 апреля, подписал президент РФ. Поправки в уголовное и административное законодательство существенно смягчают ответственность за неисполнение обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, а также в значительной степени снижают риски для экспортеров.

"Полагаю, что ликвидация этих избыточных требований в значительной степени окажет влияние на развитие экспорта в ближайшей перспективе. Экспортеры, которым в это непростое время приходится преодолевать существенные сложности в ведении бизнеса, уверены, что очень скоро почувствуют на себе благоприятный эффект от поправок", - приводятся в сообщении слова гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной.

По ее словам, ответственность за невозвращение валютной выручки является одним из главных сдерживающих факторов для компаний, желающих экспортировать. "Ведь если недобросовестный контрагент не оплатит товар, то экспортер не только потеряет деньги, но и подвергнется уголовному преследованию в России. Например, причиной невозврата выручки от реализованных товаров или услуг могут становиться санкции, а с недавних пор и последствия коронавируса", - привела пример она.

Одобренные президентом поправки предполагают значительное увеличение порога суммы невозвращенных денежных средств, за которые наступает уголовное наказание: в отношении крупного размера с 9 млн руб. до 100 млн руб., особо крупного - с 45 млн руб. до 150 млн руб. Установлено также, что уголовная ответственность будет наступать только за повторно совершенное правонарушение, то есть только в том случае, если ранее бизнесмен уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние.

В части административной ответственности вводится возможность применять в качестве наказания предупреждение, а не только штраф.