Минфин разъяснил порядок взимания налога с доходов по вкладам

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Новый налог в 13% на доходы по вкладам и купонного дохода от ценные бумаги не затронет граждан, у которых сбережения не превышают 1 млн рублей. Налог начнет действовать с 2021 года, разъясняется на сайте министерства финансов РФ.

"При определении параметров налогообложения процентных доходов граждан мы руководствовались принципами справедливости налогообложения. Налог не затронет людей, у которых сбережения не превышают 1 млн рублей. А также исходили из недопустимости увеличения административной нагрузки на добросовестных налогоплательщиков", - подчеркнули в ведомстве.

При этом в Минфине отметили, что практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира, так как банковские проценты - это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом.

Согласно закону, налогом будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за налоговый период (календарный год) за минусом необлагаемого процентного дохода. В свою очередь необлагаемый процентный доход рассчитывается как производное суммы 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января соответствующего года.

В условиях 2020 года необлагаемый процентный доход составил бы 60 тыс. рублей, отметили в Минфине. "При расчете совокупного процентного дохода физического лица не будет учитываться доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых. В частности, из расчета процентного дохода полностью исключаются зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1%. Проценты, выплаченные по таким низкопроцентным счетам, налогом облагаться не будут. Также не будут облагаться налогом процентные доходы по счетам эскроу", - добавили в министерстве.

Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется только в 2022 году (до 1 декабря 2022 года) на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами. При этом гражданам не потребуется декларировать свои доходы или что-либо дополнительно оформлять.

В минстерстве отметили, что россиянам не потребуется декларировать доходы при введении налога на проценты по вкладам - расчет будет осуществлять налоговый орган автоматически.