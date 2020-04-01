{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин разъяснил порядок взимания налога с доходов по вкладам

Налог в 13% на доходы по вкладам и купонного дохода от ценные бумаги не затронет граждан, у которых сбережения не превышают 1 млн рублей
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Новый налог в 13% на доходы по вкладам и купонного дохода от ценные бумаги не затронет граждан, у которых сбережения не превышают 1 млн рублей. Налог начнет действовать с 2021 года, разъясняется на сайте министерства финансов РФ.

"При определении параметров налогообложения процентных доходов граждан мы руководствовались принципами справедливости налогообложения. Налог не затронет людей, у которых сбережения не превышают 1 млн рублей. А также исходили из недопустимости увеличения административной нагрузки на добросовестных налогоплательщиков", - подчеркнули в ведомстве.

При этом в Минфине отметили, что практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира, так как банковские проценты - это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом.

Согласно закону, налогом будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за налоговый период (календарный год) за минусом необлагаемого процентного дохода. В свою очередь необлагаемый процентный доход рассчитывается как производное суммы 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января соответствующего года.

В условиях 2020 года необлагаемый процентный доход составил бы 60 тыс. рублей, отметили в Минфине. "При расчете совокупного процентного дохода физического лица не будет учитываться доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых. В частности, из расчета процентного дохода полностью исключаются зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1%. Проценты, выплаченные по таким низкопроцентным счетам, налогом облагаться не будут. Также не будут облагаться налогом процентные доходы по счетам эскроу", - добавили в министерстве.

Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется только в 2022 году (до 1 декабря 2022 года) на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами. При этом гражданам не потребуется декларировать свои доходы или что-либо дополнительно оформлять.

В минстерстве отметили, что россиянам не потребуется декларировать доходы при введении налога на проценты по вкладам - расчет будет осуществлять налоговый орган автоматически.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд в США отказал Telegram в разъяснении запрета на передачу токенов
Компания рассчитывала получить ответ на вопрос о том, "относится ли постановление только к соглашениям о покупке с инвесторами в США"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС