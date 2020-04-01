{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

Речь идет о Whiting Petroleum, отмечает газета The Wall Street Journal
Описание
© AP Photo/M. Spencer Green

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства. Как отмечает газета The Wall Street Journal, это первая крупная фирма в стране, работающая в данной сфере, которая приняла такие меры в свете падения цен на энергоносители.

В заявлении, опубликованном на сайте Whiting Petroleum, отмечается, что компания намерена начать процесс "финансовой реструктуризации". "На балансе компании имеется более $585 млн, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников", - отмечается в документе. В нем сообщается, что задолженность Whiting Petroleum составляет около $2,2 млрд.

Представители компании отметили, что "имело место значительное снижение цен на нефть и газ в свете неопределенности", вызванной спорами Саудовской Аравии и России, а также распространением нового коронавируса в мире. Акции компании после объявления о банкротстве подешевели примерно на 45%, до $0,39 за акцию.

Газета констатирует, что Whiting Petroleum "стала первой специализирующейся на фрекинге (методе добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пласта - прим. ТАСС) компанией значительного размера, которая потерпела крах из-за падения цен на нефть". Издание отмечает, что у многих других американских фирм, работающих в этой сфере, имеются крупные задолженности.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта. Страны намереваются в текущем месяце активно наращивать добычу.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Суд в США отказал Telegram в разъяснении запрета на передачу токенов
Компания рассчитывала получить ответ на вопрос о том, "относится ли постановление только к соглашениям о покупке с инвесторами в США"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС