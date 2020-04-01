{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В ОП назвали систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом разумной

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич уверен, что "можно отследить зоны потенциального заражения и сделать рассылку сообщений"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что созданная Минкомсвязью РФ система отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, является разумной и показывает цифровое будущее России.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Считаю данную инициативу разумной, и она показывает нам наше цифровое будущее. Все очень удобно и удачно продумано, и насколько мне известно, система получит свое развитие", - сказал Малькевич ТАСС в среду.

Малькевич пояснил, что при помощи данной системы "можно отследить зоны потенциального заражения и сделать рассылку сообщений". "Считаю, что следующим шагом было бы правильно наладить систему рассылки сообщений людям, для информирования о ситуации с коронавирусом в каждом регионе", - отметил член ОП.

Он также предложил использовать опыт МЧС с рассылкой сообщений о погодной ситуации. "Думаю, что можно было бы рассылать сообщения с информацией о количестве заболевших, выздоровевших, и давать информацию, которая опровергает все фейки. Это предложение Общественной палаты РФ", - заключил Малькевич.

Минкомсвязь РФ в среду сообщила о создании системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов. Ранее разработать соответствующую систему к концу марта министерству поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Предполагается, что с ее помощью граждане будут оповещаться о факте контакта с заболевшим путем рассылки соответствующих сообщений и, таким образом, информироваться о необходимости самоизоляции. Информация о подобных контактах также будет направляться в оперативные штабы регионов РФ.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Суд в США отказал Telegram в разъяснении запрета на передачу токенов
Компания рассчитывала получить ответ на вопрос о том, "относится ли постановление только к соглашениям о покупке с инвесторами в США"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС