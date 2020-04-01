В ОП назвали систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом разумной

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что созданная Минкомсвязью РФ система отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, является разумной и показывает цифровое будущее России.

"Считаю данную инициативу разумной, и она показывает нам наше цифровое будущее. Все очень удобно и удачно продумано, и насколько мне известно, система получит свое развитие", - сказал Малькевич ТАСС в среду.

Малькевич пояснил, что при помощи данной системы "можно отследить зоны потенциального заражения и сделать рассылку сообщений". "Считаю, что следующим шагом было бы правильно наладить систему рассылки сообщений людям, для информирования о ситуации с коронавирусом в каждом регионе", - отметил член ОП.

Он также предложил использовать опыт МЧС с рассылкой сообщений о погодной ситуации. "Думаю, что можно было бы рассылать сообщения с информацией о количестве заболевших, выздоровевших, и давать информацию, которая опровергает все фейки. Это предложение Общественной палаты РФ", - заключил Малькевич.

Минкомсвязь РФ в среду сообщила о создании системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов. Ранее разработать соответствующую систему к концу марта министерству поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Предполагается, что с ее помощью граждане будут оповещаться о факте контакта с заболевшим путем рассылки соответствующих сообщений и, таким образом, информироваться о необходимости самоизоляции. Информация о подобных контактах также будет направляться в оперативные штабы регионов РФ.