Суд в США отказал Telegram в разъяснении запрета на передачу токенов

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отказал в удовлетворении ходатайства компании Telegram Group Inc. о разъяснении введенного ранее временного запрета на передачу покупателям цифровых токенов Gram. Постановление поступило в среду в электронную базу суда.

Судья Кевин Кастел, рассматривающий иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram, на прошлой неделе удовлетворил ходатайство данного регулирующего органа. Кастел на неопределенный срок запретил компании передавать токены тем, кто приобрел их в 2018 году по итогам первичного размещения. Защита Telegram 27 марта попросила суд "представить пояснения относительно рамок запрета". Компания рассчитывала получить ответ на вопрос о том, "относится ли постановление только к соглашениям о покупке с инвесторами в США".

Комиссия выступила против этого. Как она отметила, "хотя ходатайство Telegram представлено в виде запроса "разъяснить" [постановление], на самом деле это завуалированная просьба о пересмотре [решения]". Регулятор попросил суд "отказать Telegram в попытке сузить рамки временного запрета". Кастел частично согласился с доводами комиссии. "Telegram отказано в удовлетворении ходатайства", - говорится в его постановлении.

Судья отметил, что адвокаты компании несколько месяцев назад были ознакомлены с положениями возможного запрета на передачу токенов, но не посчитали нужным запрашивать разъяснения или оспорить какие-либо пункты. Как полагает Кастел, Telegram не может гарантировать, что покупатели Gram вне США не продадут токены американским инвесторам.

Как подчеркивал ранее адвокат Александер Драйливски, представляющий интересы Telegram, вынесенные в прошлом в США судебные постановления говорят в пользу того, что запрет суда не может относиться к сделкам, совершенным вне страны и не с американскими гражданами.

Суть дела

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram. По сведениям комиссии, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов - 39 жителям США.

Компания выручила таким образом $1,7 млрд, в частности 424,5 млн долларов "на рынке США". Регулятор полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций в США.