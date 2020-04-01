Минтранс: авиакомпании должны вернуть средства в случае отмены внутренних перевозок

Ранее лоукостер "Победа" приостановил с 1 апреля по 31 мая полеты, в том числе по внутренним направлениям. Перевозчик заявил, что вернет пассажирам деньги за билеты только на счет в личном кабинете, их можно будет потратить на любой перелет в течение года после возобновления полетов.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минтранс России разъяснил, что в случае, если перевозчик отменяет рейсы, в частности внутренние, по собственной инициативе - компания должна вернуть за них средства.

"Ограничивающие или приостанавливающие внутреннее воздушное сообщение, не принимались (президиумом координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - прим. ТАСС) <...> В настоящее время отмена рейсов авиаперевозчиков на внутренних линиях не имеет правовых оснований. Отказ пассажира от внутренней воздушной перевозки в случае отмены рейса авиаперевозчиком считается вынужденным, и провозная плата подлежит возврату. Отказ пассажира от внутренней воздушной перевозки при продолжении полетов авиакомпании считается добровольным, и провозная плата подлежит возврату согласно условиям тарифа", - говорится в сообщении Минтранса.

В то же время в министерстве напомнили, что в свете последних событий, а именно отмены всех международных рейсов российских авиакомпаний, отказ пассажира от рейса, который должен состояться в период действия запрета международного авиасообщения, считается вынужденным, и провозная плата подлежит возврату.

"Отказ пассажира от международной воздушной перевозки, которая должна состояться после снятия запрета международного авиасообщения и при отсутствии факта отмены рейса перевозчиком, считается добровольным. В этом случае провозная плата возвращается пассажиру согласно условиям тарифа", - напомнили в Минтрансе.

Ранее РФ закрыла международные воздушные перевозки, за исключением чартерных рейсов для возвращения граждан РФ домой. При этом ограничения на международные рейсы, которые были введены Росавиацией на основе решений правительства, не имеют временных сроков.