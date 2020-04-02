Правительство обсудит борьбу с коронавирусом, качество услуг ЖКХ и развитие энергетики

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, его темами станут борьба с коронавирусом, проект Энергетической стратегии РФ до 2035 года и ответственность за качество услуг ЖКХ. Как отмечал ранее источник в кабинете министров, нынешнее заседание, скорее всего, пройдет в формате видеоконференции, что обусловлено мерами профилактики распространения коронавируса. В среду совещание в таком же формате с членами правительства провел президент России Владимир Путин.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, правительство рассмотрит вопрос о выделении МИД России в 2020 году из своего резервного фонда средств для предоставления помощи российским гражданам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции. Отмечается, что эти средства пойдут в том числе на оплату проживания россиян в других странах и на продление срока действия документов, на основании которых они находятся на территории иностранных государств. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о выделении Росмолодежи средств для предоставления субсидии Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" на организацию помощи россиянам в условиях распространения коронавируса. Это позволит обеспечить работу штабов в регионах, которые координируют усилия 15 тыс. волонтеров, и обеспечить оказание адресной помощи 200 тыс. граждан страны старше 60 лет, в том числе помощи на дому, закупки продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости.

Еще один вопрос повестки дня посвящен законопроекту, нацеленному на гармонизацию правовых норм для дальнейшего развития и более широкого распространения инструментов поддержки некоммерческих организаций, имеющих стабильный социальный эффект, в том числе благотворительных. В кабмине отметили, что для многих организаций это означает возможность обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость в реализации своих программ. В социальную часть повестки дня вошел также проект закона, предусматривающий замену штрафных санкций за нарушение непрерывности или качества коммунальных услуг на систему ответственности исполнителя коммунальных услуг за эти нарушения перед потребителями, предусматривающую снижение размера платы за услуги.

Энергостратегия до 2035 года

Правительство обсудит на заседании и проект Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года. По оценкам Минэнерго России, реализация стратегии позволит оказать максимальное содействие социально-экономическому развитию страны, укрепить и сохранить позиции страны в мировой энергетике. Изначально стратегия была принята в 2015 году, однако актуализация этого документа неоднократно откладывалась. В апреле 2019 года бывший тогда премьер-министром РФ Дмитрий Медведев поручал внести документ в правительство до 1 декабря 2019 года.

Кроме того, кабмин обсудит проект закона, который позволит завершить процедуры подписания специальных инвестиционных контрактов (СПИК) по правилам, действовавшим на момент принятия решения о возможности заключения СПИК, в отношении заявок, получивших такое решение до дня вступления в силу поправок в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов.

Еще один законопроект, вынесенный на повестку дня, направлен на установление инструмента оперативного реагирования на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета, на упрощение принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в отношении объектов государственной собственности РФ. Этот законопроект направлен и на создание условий для заключения соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на срок, превышающий период бюджетного планирования в целях достижения результатов проектов, в том числе федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, на весь срок их реализации.