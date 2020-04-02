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Эксперты: доля просроченных долгов МСП вырастет на 5-6 п. п. в 2020 году

По оценкам агентства "Эксперт РА", введение кредитных каникул для МСП лишь временно отложит эффект возникновения просроченной задолженности на балансе банков

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности малого и среднего бизнеса (МСБ) по банковским кредитам вырастет на 5-6 п. п. в 2020 году на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в стране, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Агентство ожидает, что введение кредитных каникул для МСБ лишь временно отложит эффект возникновения просроченной задолженности на балансе банков, и по итогам 2020 года доля просрочки будет на 5-6 п. п. выше уровня прошлого года (составит 17-18%)", - говорится в материале.

При этом в агентстве ожидают в ближайшие 1-3 месяца существенного снижения кредитования МСБ.

Аналитики отмечают, что если меры государственной поддержки МСБ не будут сжаты, объем выданных им кредитов в 2020 году будет на 20% ниже уровня 2019 года и составит около 6,3 трлн рублей в наиболее вероятном сценарии развития событий. В кризисном сценарии объем выдач кредитов МСБ в этом году сократится на 30-35% по сравнению с 2019 годом и составит около 5,1-5,5 трлн рублей.

Наиболее сильно, по оценкам аналитиков, пострадают сферы непродуктовой торговли и развлекательных услуг, общественного питания, ввиду чего ожидается ухудшение платежеспособности небольших предприятий в этих отраслях.

Ранее сообщалось, что ЦБ расширяет программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства. В частности, по кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 млрд рублей, ставка ЦБ снижена с 6% до 4%, а конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%. При этом снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСБ.

Также с апреля введен новый кредитный инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд рублей в целях поддержания объемов кредитования МСБ. В рамках указанного лимита Банк России будет предоставлять кредитным организациям займы по ставке 4% годовых сроком на один год.

Макроэкономический прогноз

Кроме того аналитики АКРА приводят прогноз основных макроэкономических показателей РФ. По их мнению, в среднегодовая стоимость нефти марки Brent в 2020 году составит $40-45 за баррель, инфляция окажется на уровне 4-5%, ключевая ставка ЦБ повысится до 7-7,5%. В кризисном сценарии агентство ожидает, что среднегодовая цена на нефть может составить $35 за баррель, инфляция будет на уровне 7% и выше, ключевая ставка ЦБ может вырасти до 9%.

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