"Известия": расходы россиян на услуги ЖКХ в период самоизоляции могут вырасти до 30%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Расходы российских семей на услуги ЖКХ в период самоизоляции могут вырасти примерно на треть. Об этом сообщает в четверг газета " Известия " со ссылкой на эксперта тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павла Склянчука.

По словам эксперта, семья из трех человек может переплатить до 30% за услуги ЖКХ если самоизоляция продлится 2-4 недели. Склянчук добавил, что в Москве квитанция на оплату может вырасти примерно на 1,5 - 2 тыс. рублей.

Как сообщил изданию глава Центра муниципальной экономики и права Борис Хмельников, оплата вырастет в основном за счет роста потребления горячей и холодной воды, а также электроэнергии. Он добавил, что отопление и услуги по содержанию дома составляют примерно 70% от платежки и не зависят от приборов учета, поэтому рост расходов на ЖКУ не должен превысить 30%.

Кроме того, в Минстрое изданию сообщили, что ведомство работает над федеральным проектом нормативного акта об установлении особенностей начисления и уплаты пеней за несвоевременную оплату услуг ЖКХ и взносов на капремонт в 2020 году, а также готовит второй пакет антикризисных мер по поддержке граждан в отрасли строительства и ЖКХ.

Как сообщил на прошлой неделе в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, в столице введен временный запрет на принудительное взыскание у находящихся в самоизоляции граждан задолженности за услуги ЖКХ и связи.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 27 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.