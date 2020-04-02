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Пандемия коронавируса нового типа

В моногородах предприятия переходят на производство масок и антисептиков

Бизнесмены в регионах быстро реагируют на потребности рынка и нужды всего общества

ТАСС, 2 апреля. Часть предприятий в российских моногородах переориентировалась на производство масок и антисептиков, дефицит которых возник из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила ТАСС в четверг зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов (Моногорода.рф) Ирина Макиева.

"Предприятия в моногородах быстро перестраиваются в условиях кризиса. Мы уже знаем, что часть из них запустила производство защитных масок и дезинфицирующих средств. Это не просто возможность для бизнеса обеспечить непрерывную работу, это помощь по борьбе с инфекцией для всего города и региона. В этом смысле моногорода могут быть примером для других территорий. Сейчас важны оперативные решения", - сказала Макиева.

Нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" в моногороде Нижнекамске (Татарстан) начнет производство спиртосодержащих антисептиков. Продукцию будут безвозмездно передавать социальным службам в регионах деятельности "Татнефти", которой принадлежит комплекс.

Кроме того, в некоторых моногородах антисептики начали выпускать аптеки. Как отмечают в фонде, такие примеры есть, в частности, в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

Маски вместо униформы и полотна

По данным фонда, часть предприятий в моногородах переориентировалась на производство масок. Это позволяет им сохранять мощности даже при том, что спрос на отдельные товары падает из-за ситуации с коронавирусом. Моногородам важно сохранять различные производства, в том числе небольшие, чтобы снижать зависимость от градообразующих предприятий.

Так, швейная фабрика в Верхней Пышме (Свердловская область), которая почти 30 лет изготавливала униформу для персонала ресторанов, гостиниц, магазинов, перешла на выпуск медицинских масок. Заказы делают в основном местные предприниматели, в среднем один клиент заказывает от 50 до 500 масок.

В день фабрика может производить от 500 до 1 тыс. масок из льна и хлопка - после обработки их можно использовать повторно. Как отмечают на фабрике, многие компании заказывают маски в корпоративном стиле, просят добавить определенную вышивку или принт.

Переориентировал выпуск и крупный производитель нетканого полотна в моногороде Вязники Владимирской области. Предприятие производит сырье для автомобильной, швейной, обувной, мебельной и других отраслей промышленности, однако из-за пандемии было принято решение перепрофилировать производство и начать выпуск одноразовых масок.

Предприятие будет работать круглосуточно, в день оно сможет производить до 25 тыс. масок. "В первую очередь [перед ним] стоит задача обеспечить свой регион одноразовыми масками, излишки будут отправлять в соседние регионы", - отметили в фонде.

Еще одно решение проблемы нашли жители моногорода Выкса Нижегородской области. Там запустили волонтерское движение, участники которого шьют маски самостоятельно, на дому.

В прошлую пятницу глава ФАС России Игорь Артемьев отмечал, что дефицит масок в ряде российских регионов сохраняется.

Теги
РоссияНижегородская областьТатарстанВладимирская областьСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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