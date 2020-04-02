Более 120 колоний ФСИН начнут с 7 апреля шить медицинские маски

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Свыше 120 исправительных колоний РФ с 7 апреля развернут производство медицинских масок, необходимых для защиты от коронавируса, в трех колониях во вторник уже пошили 132 тысячи масок, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов со ссылкой на предоставленные Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН России) данные.

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"Давно пора использовать возможности ФСИН, тем более, что у службы проведена ревизия свободных мощностей, производственных и трудовых. Они знают все свои резервы и возможности. По данным, которые предоставила ФСИН, с 7 апреля начнут изготовление масок 122 колонии, в трех исправительных колониях 31 марта уже произвели 132 тысячи медицинских масок", - сказал Кутепов.

Сенатор добавил, что в сложившейся ситуации ФСИН способна оперативно заполнить свободные мощности, привлечь предпринимателей, а также мобильно установить нужное оборудование и наладить выпуск срочной продукции. Кутепов направил письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко (копия есть в распоряжении ТАСС), где указано, что в настоящее время учреждения ФСИН располагают трудовыми ресурсами и свободными производственными площадями для выпуска товаров первой необходимости и товаров, нужных для лечения или профилактики коронавирусной инфекции.

Польза для всех

"Загрузка заказами учреждений ФСИН России в период пандемии позволит комплексно решить вопросы развития отечественного производства, загрузки мощностей службы, трудовой адаптации осужденных, наличия у осужденных заработной платы, что позволит гасить исковые требования и пополнять бюджет возмещением расходов на содержание осужденных. Преимуществом является и возможность обеспечения круглосуточного производства", - говорится в письме.

Как считает глава комитета, расширение производства с загрузкой трудовых ресурсов учреждений ФСИН возможны только путем привлечения на свободные производственные мощности предпринимателей с оборудованием и сырьем. В настоящее время свободных площадей насчитывается 1,3 млн кв. метров, добавил Кутепов.

"Решением вопроса может быть оперативное предоставление свободных площадей ФСИН России предпринимателям для организации производства по упрощенной процедуре, что одновременно обеспечит поддержку развития производства субъектами малого и среднего предпринимательства. Загрузку мощностей и ресурсов возможно также обеспечить через оперативную установку оборудования на свободных площадях путем его приобретения для ФСИН России через дополнительное финансирование", - говорится в письме.

На заседании Совфеда во вторник спикер палаты Валентина Матвиенко выступила с предложением временно разрешить на период пандемии производство медицинских масок и дезинфицирующих средств без лицензии, в частности, использовать возможности ФСИН.