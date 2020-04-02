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В России стартует предзаказ новой флагманской серии Huawei P40

Рекомендованная розничная цена Huawei P40 – 49 999 рублей, Huawei P40 Pro – 69 999 рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Предзаказ на новую линейку флагманских смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro начинается в России в четверг, 2 апреля. Об этом сообщили в компании.

Новые смартфоны первыми получили полностью обтекаемый экран, на котором можно работать одновременно с несколькими приложениями, и усовершенствованную фотосистему Leica.

Основная камера Huawei P40 имеет три модуля: сверхширокоугольный, широкоугольный и длиннофокусный. Модель Huawei P40 Pro дополнительно оснащена кинообъективом для съёмки видео высокого качества и 3D-модулем для определения глубины сцены, обеспечивающим 50-кратный зум. 

Новые флагманы построены на базе процессора Kirin 990 5G, который поддерживает высокую производительность при выполнении задач искусственного интеллекта и обеспечивает энергоэффективность. Для поддержания стабильной температуры компонентной базы предусмотрена в том числе умная система охлаждения, которая "остужает" смартфоны при больших нагрузках.

Кроме того, линейка Huawei P40 оснащена функцией "Мультискрин" (технологией Huawei Share) для беспроводного взаимодействия между платформами Windows и Android. Функция позволяет быстро  подключить смартфон к ноутбуку или планшету Huawei, а также открывать, копировать или редактировать  файлы, хранящиеся на смартфоне.

На новых флагманах Huawei предустановлен магазин приложений Huawei AppGallery, где можно скачать самые популярные сервисы, как российских, так и зарубежных разработчиков. Для удобной бесконтактной оплаты товаров и услуг в серии Huawei P40 предусмотрено как собственное приложение Huawei Pay (для карт UnionPay), так и приложение "Кошелек". Последнее разработано петербургской компанией CardsMobile и является крупнейшим отечественным сервисом для хранения банковских и дисконтных карт, купонов и подарочных сертификатов. C 10 апреля владельцы P40 смогут загрузить в "Кошелек" карты MasterCard более чем 40 банков-партнеров из числа крупнейших в России.

С 10 апреля линейка Huawei P40 появится в России в открытой продаже в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнерах. Рекомендованная розничная цена Huawei P40 – 49 999 рублей, Huawei P40 Pro – 69 999 рублей. Два новых устройства на российском рынке будут доступны в "мерцающем серебристом" и черном цветах, в дальнейшем версия Huawei P40 Pro появится в продаже также в "насыщенном синем" оттенке.

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