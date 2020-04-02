Россия вошла в топ-3 стран по числу занятых в экономике мобильных технологий

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 470 тыс. россиян заняты в секторе разработки мобильных приложений, по этому показателю Россия занимает третье место в мире. Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации электронной коммерции (РАЭК), НИУ ВШЭ и Google.

На сегодняшний день в России насчитывается 470 тыс. человек, которые занимаются развитием мобильных технологий и приложений, а в 2022 году число таких рабочих мест достигнет 1,1 млн, прогнозируют эксперты. Сейчас Россия входит в топ-3 стран по этому показателю после США (1,7 млн) и Японии (579 тыс.).

По данным проведенного аналитиками опроса 255 российских IT-компаний, большинство (85%) из них уверены, что развитие мобильных технологий и их широкое применение трансформирует подходы к ведению бизнеса. Каждая пятая компания утверждает, что ее возникновение напрямую связано мобильными технологиями, каждая десятая - специализируется на мобильных приложениях. Для трети компаний мобильные технологии стали новым приоритетом в развитии.

Что касается компаний из традиционных отраслей экономики, которые участвовали в опросе (553 российские компании), то две трети уверены , что применение мобильных технологий серьезно меняет подходы к ведению бизнеса. При этом 37% компаний отмечают повышение оперативности в принятии решений, 34% - повышение производительности труда, а 30% - ускорение прохождения бизнес-процессов.