Россия вошла в топ-3 стран по числу занятых в экономике мобильных технологий

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 470 тыс. россиян заняты в секторе разработки мобильных приложений, по этому показателю Россия занимает третье место в мире. Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации электронной коммерции (РАЭК), НИУ ВШЭ и Google.
На сегодняшний день в России насчитывается 470 тыс. человек, которые занимаются развитием мобильных технологий и приложений, а в 2022 году число таких рабочих мест достигнет 1,1 млн, прогнозируют эксперты. Сейчас Россия входит в топ-3 стран по этому показателю после США (1,7 млн) и Японии (579 тыс.).
По данным проведенного аналитиками опроса 255 российских IT-компаний, большинство (85%) из них уверены, что развитие мобильных технологий и их широкое применение трансформирует подходы к ведению бизнеса. Каждая пятая компания утверждает, что ее возникновение напрямую связано мобильными технологиями, каждая десятая - специализируется на мобильных приложениях. Для трети компаний мобильные технологии стали новым приоритетом в развитии.
Что касается компаний из традиционных отраслей экономики, которые участвовали в опросе (553 российские компании), то две трети уверены , что применение мобильных технологий серьезно меняет подходы к ведению бизнеса. При этом 37% компаний отмечают повышение оперативности в принятии решений, 34% - повышение производительности труда, а 30% - ускорение прохождения бизнес-процессов.
Практически все (97%) компании традиционных отраслей экономики - таких, как финансы, торговля, промышленность, транспорт и логистика, строительство, сфера услуг - применяют мобильные технологии в своей деятельности. Среди таких технологий - мобильный доступ к рабочей электронной почте, мобильная версия сайты, группы в мессенджерах, SMS-рассылки и рассылки в мессенджерах, мобильный доступ к корпоративным ресурсам.
"Мобильные технологии вносят существенный вклад в развитие экономики России. При этом речь идет не только о рабочих местах, связанных с непосредственной разработкой мобильных приложений, но и о росте эффективности и производительности в традиционных отраслях экономики. Усилия, которые различные технологические компании и мобильные операторы вкладывают в развитие мобильной экономики, влияют как на увеличение занятости в IT-секторе, так и на повышение эффективности и производительности труда в традиционных отраслях", - резюмируют эксперты.