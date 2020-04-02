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РБК: Минэкономразвития разработало стресс-тест финансовой устойчивости предприятий

При проведении стресс-теста будут учитываться факторы, которые влияют на спрос и рыночные цены в отрасли, а также ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ разработало систему стресс-тестирования системообразующих предприятий на предмет финансовой устойчивости в условиях ухудшения экономической ситуации. Об этом в четверг сообщает издание РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

По информации издания, при проведении стресс-теста будут учитываться факторы, которые влияют на спрос и рыночные цены в отрасли, а также ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса.

Как отметил собеседник издания, по результатам проведенных исследований финансовой устойчивости предприятий будет сделан вывод о потенциальных проблемах организации. При этом для каждой из таких проблем банки определят критерий риска.

"Красный" уровень будет присвоен компаниям, которые не в состоянии обслуживать основной долг или выплачивать налоги, страховые взносы и зарплату. "Оранжевый" уровень будет присвоен в случае, если организация не имеет возможности выплачивать проценты или основную сумму кредита. Если же организация не имеет возможности погашать только основной долг или осуществлять его рефинансирование, то она войдет в "желтый" уровень риска. "Зеленая" категория соответствует способности предприятия осуществлять все кредитные выплаты и платежи первой очереди.

Источник издания добавил, что по результатам мониторинга финансового состояния системообразующих предприятий будет сформулирован пакет антикризисных мер поддержки предприятий.

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