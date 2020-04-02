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Производителям медицинских масок в Подмосковье компенсируют до 80% затрат на оборудование

В регионе 12 компаний, которые изготавливают антибактериальные и дезинфицирующие средства общим объемом более 2605 т в месяц

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Производители медицинских масок и средств дезинфекции в Московской области в период пандемии коронавируса нового типа смогут получить компенсацию до 80% затрат на оборудование, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Производителям масок и средств дезинфекции компенсируют до 80% затрат на оборудование", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона сообщала, что подмосковные компании, специализирующиеся на изготовлении медицинских масок и средств дезинфекции, увеличивают производство продукции. Всего в Московской области 12 компаний, которые изготавливают антибактериальные и дезинфицирующие средства общим объемом более 2605 т в месяц.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 27 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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