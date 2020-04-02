Илон Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться приложением Zoom

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Компания SpaceX под руководством Илона Маска ввела запрет на использование приложения Zoom, предназначенного для проведения видеоконференций. Данное приложение не защищает полностью от стороннего подключения, что чревато утечкой секретной информации, важной для национальной безопасности США.

Как сообщило в среду агентство Reuters, Маск в послании по электронной почте 28 марта уведомил своих подчиненных об отключении Zoom во всех подразделениях компании. "Мы понимаем, что многие из вас пользуются этим инструментом для проведения конференций и подготовки рабочих встреч. Будьте добры, пользуйтесь отныне электронной почтой, сервисом смс-сообщений или телефонами в качестве альтернативного средства связи", - приводит агентство выдержку из письма, обращенного к более чем 6 тыс. сотрудников SpaceX.

Согласно публикации, персоналу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) также запрещено пользоваться Zoom. Эту информацию подтвердила Reuters официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц. Отделение Федерального бюро расследований США в Бостоне (штат Массачусетс) в понедельник рекомендовало пользователям воздержаться от проведения конфиденциальных встреч с помощью данного приложения. ФБР аргументировало свое предупреждение двумя случаями стороннего подключения к видеозанятиям в школах.

Американское издание The Intercept во вторник информировало, что в Zoom не предусмотрено сквозное шифрование данных. Данное обстоятельство позволяет как минимум разработчику наблюдать за частными видеоконференциями. Фирма Zoom Video Communications Inc. базируется в Сан-Хосе (штат Калифорния).

SpaceX осуществляет тесное взаимодействие с NASA и наладила разработку ракет-носителей Falcon 9, их тяжелых моделей, грузовых и пилотируемых космических кораблей серии Dragon для полетов на околоземную орбиту и за ее пределы. В настоящий момент компания Маска участвует в обеспечении Международной космической станции (МКС). NASA планирует отправить корабль Crew Dragon в первый пилотируемый полет к МКС не раньше середины мая текущего года.