"Ситимобил" начнет заниматься доставками посылок

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Агрегатор заказа такси "Ситимобил" вводит новый тариф "Доставка", с помощью которого клиенты смогут заказать перевозку посылок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Агрегатор "Ситимобил" запускает новый тариф "Доставка", с помощью которого пассажиры смогут передать с водителем такси посылки и ценные вещи. Новая функция станет "единым окном" для интеграции продуктов экосистем Сбербанка и Mail.ru Group. В будущем клиенты "Ситимобил" смогут не только передавать посылки друг другу, но и получать товары, заказанные у партнеров", - сообщили в компании.

Такую доставку можно будет заказать через мобильное приложение агрегатора или через мини-приложение VK Taxi в социальной сети "ВКонтакте".

В "Ситимобил" поясняют, что посылка должна весить не более 20 кг и легко помещаться в машину. "Водители помогут пользователям передать чемоданы, пакеты или коробки с вещами, конверты с документами, а вот попросить водителя отвезти животных или крупногабаритные предметы не получится", - пояснили там.

Исполнительный директор "Ситимобил" Виталий Бедарев отметил, что ситуация с коронавирусом подтолкнула компанию к ускоренной разработке сервиса. Продуктовой команде удалось добавить новую функцию в приложение в максимально короткие сроки.

"Мы также считаем, что доставка позволит водителям, подключенным к "Ситимобил", частично компенсировать снижение спроса со стороны пассажиров на поездки", - сказал он.